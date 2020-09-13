自稱明太祖朱元璋後代的台北市大安區前里長朱雪璋，自恃有空手道武藝而四處橫行霸道，2016年初僅因個人恩怨，竟預謀陷阱，夥同多人埋伏持刀將其他武術人士砍成殘廢，遭提報治平專案對象逮捕。一審遭判刑6年，二審維持6年原判，並於2020年5月20日被最高法院駁回上訴，全案定讞。朱定讞前潛逃出境，傳他偷渡至大陸，日前被公安逮捕，刑事局長今天黃明昭表示，請對岸窗口回覆查證中；若確定落網，將討論潛返事宜。

開設道場的朱雪璋，4年前因不滿外號「深海閻王」的王姓男子等人在網路挑釁，他設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王腳筋，他遭判刑6年定讞，朱未到案執行遭發布通緝，時效40年。然而，他竟聲請再審，台灣高等法院8月開庭朱男未現身，法官說一旦他出現在法庭立即逮捕。

據了解，朱雪璋在案件定讞前，即企圖搭機潛逃出境，被移民署攔下，並未成功，之後疑似至南部躲藏，後從屏東搭船偷渡至大陸。7月朱曾在臉書打卡貼文，稱與老婆等親人在新北市掃墓，當時警方查出，他人在大陸，應是以跳板方式上網發文，掩飾蹤跡，誤導警方偵辦。

近日傳出，大陸公安接獲我刑事局的通報，已循線逮捕朱，目前以他非法入境拘留。刑事局與法務部的兩岸共打窗口，已透過管道向陸方查證，若確定人已落網，希望安排遣返回台發監執行。

(中時 )