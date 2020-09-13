不少發生過重要戰役的地點變成遺址後，民眾可以藉著實地參訪了解更多當時的背景和歷史，但在美國卻有一家人遇上詭異狀況！

根據《太陽報》報導，46歲的格雷格岳霖（Greg Yuelling）上周和家人前往蓋茨堡之役戰爭遺址，格雷表示，當晚一家人開著車在路上，先是聽見奇怪的聲音，格雷稱他聽到左邊有聲響，家人則是聽到右邊有聲音，接著開始起霧後他發現，有怪異透明身影在黑暗中移動，體型等同成人般，其中一個還直接穿越擺在路旁的大砲，畫面顯示，2道身影的移動速度相當快。

民眾前往蓋茨堡之役戰爭遺址，想藉此瞭解更多內戰時期歷史，卻遇上詭異狀況。（圖／Ghosts of Gettysburg Candlelight Walking Tours FB）

格雷格坦言，見到這樣的情況，家人也感到相當害怕，原先搖下的車窗也立刻關上，格雷的家人還以錄影機記錄下當時的情況，他表示，「後來我們把影片看了一遍又一遍，還在大螢幕上播放，想看得更清楚一點，但這反而讓我們更害怕」！

蓋茨堡之役是1863年7月初所爆發的內戰時期，在為期3天的血戰當中，美利堅合眾國（Union）在賓州出戰美利堅邦聯（Confederate），奪走約5萬條人命，如今，這處戰爭遺址成為觀光景點，每年當地也會舉辦相關紀念活動，不過遺址處也是著名的鬧鬼勝地。

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(中時新聞網)