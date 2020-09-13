南市警今天也求證豆花伯。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南永康88歲「豆花伯」日前疑遭客人惡意棄單，今日（13）竟傳出有人在網路上留言稱是自己所為，還怒嗆豆花伯「欠整」，引發網友撻伐。台南市永康警分局調查後發現，該帳號遭特定人士盜用，將持續偵辦，為豆花伯討回公道。

日前有網友在臉書中，提到這名永康的豆花伯，本月遭客人惡意棄單，市長黃偉哲聽聞消息，甚至特別前去「報復性消費」，買下所有豆花給市政府同仁，力挺豆花伯。

孰料，今日（13）上午卻傳出有名蔡姓網友，在新聞影片連結下留言稱自己就是惡意棄單的奧客，還說「不是釣魚文。」該名網友甚至炫耀，會趁豆花伯不注意時「偷錢」，讓網友們痛批「不知羞恥！」

永康警分局聽聞此事後，火速偵辦調查，並求證豆花伯。豆花伯稱，確實有名婦人棄單，但並無發生蔡姓網友自稱的「惡意棄單」、「偷錢」等情事。

警方也調查，留言該帳號為中部某高中生所有，除刻意留下挑釁言論，日前也用相同帳號揚言要「處理館長太太」，目前警方正全力過濾相關線索，盼為豆花伯討回公道。

(中時 )