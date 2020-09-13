波音公司開發的新型移動式雷射砲，在內華達州內利斯空軍基地(Nellis AFB)的無人機擊落測試得到成功。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，波音所研發的小型移動式雷射砲，簡稱CLWS(Compact Laser Weapons System)，屬於美國空軍「高級戰鬥管理系統」（ABMS）的一環，ABMS是聯合全域作戰的概念，跨空、陸、海、太空和網路等環境，美國各種服務部門之間數據資料共享的未來遠景，可以最迅速的得知一切環境，快速對抗來襲的威脅。

在內利斯空軍基地的現場測試中，一輛裝有CLWS雷射的小型多功能越野車，利用雷射砲擊落了無人機的攻擊，成功保護一支車隊。

在這場演習中，CLWS向馬里蘭州安德魯空軍基地的操作員，傳送有關威脅以及車隊等即時影像和讀數，為他們提供了即時態勢，和遠程操作能力。CLWS也通過網路接收了來襲目標的提示，然後擊敗了無人飛機。

波音公司雷射武器項目研發經理朗恩‧道克(Ron Dauk)說：「在未來的作戰環境，透過網路，可以更掌握環境的應變能力，才能更快的速度應對威脅。」

波音公司目前在該領域處於有利位置，很可能成為美國空軍在定向能源，和未來戰場上的主要供應商，因為空軍在6月份已授予波音公司一份開發合約，到2025年有多項任務訂單。

(中時新聞網)