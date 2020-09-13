台灣中油公司石化事業部13日在高雄市林園區幸福公園演藝廳舉辦「厝邊來尬聲」歌唱比賽。（中油提供／曹明正高雄傳真）

台灣中油公司石化事業部13日在高雄市林園區幸福公園演藝廳舉辦「厝邊來尬聲」歌唱比賽。（中油提供／曹明正高雄傳真）

台灣中油公司石化事業部13日在高雄市林園區幸福公園演藝廳舉辦「厝邊來尬聲」歌唱比賽。（中油提供／曹明正高雄傳真）

台灣中油公司石化事業部13日在高雄市林園區幸福公園演藝廳舉辦「厝邊來尬聲」歌唱比賽。（中油提供／曹明正高雄傳真）

台灣中油公司石化事業部13日在高雄市林園區幸福公園演藝廳舉辦「厝邊來尬聲」歌唱比賽，挖掘林園在地的明日之星，林園鄉親相偕來為選手加油打氣，現場熱鬧非凡。

歌唱比賽是石化事業部主辦的重點活動，更是林園地區年度盛事，比賽邀請專業唱片製作人、發片歌手等擔綱評審，規格堪比電視台歌唱競賽，石化事業部更提供豐厚的獎金及獎座，每年都吸引許多選手報名參賽。

好聲音不限年齡，為了提供每位林園鄉親一個發光發熱的舞台，今年除了原本的長青組、青壯組、男女對唱組及中油員工組外，並新設兒童組的組別，更有實力雄厚的一家三代同時入圍決賽，比賽精彩刺激。

石化事業部執行長吳義芳表示，石化事業部每年舉辦各種類型的社區活動，包含球類競賽、音樂晚會及寒冬送暖等，希望藉由競賽、藝文活動來推廣及提昇林園區的體育與休閒風氣，更是一個能與林園鄉親建立情誼、互動交流的場合。今年特別新增兒童組，選手年齡層橫跨老、中、青、幼，使得每個人都有嶄露頭角，成為明日之星的機會。

經過評審評分，最終歌唱比賽長青組第1名為陳水生、第2名劉金福、第3名吳安壽、第4名黃義發；青壯組第1名詹伯充、第2名李耀宗、第3名何崇豪、第4名周義雄；對唱組第1名林佳慧與周義雄、第2名王美惠與詹伯充、第3名黃美秀與陳水生、第4名陳寶如與林水彬；員工組第1名林政融、第2名林映丞、第3名趙柏閣、第4名李智堯；兒童組第1名王家平、第2名許玉怡、第3名林展權、第4名許祐誠。前4名除獲得獎座外，還可分別獲得1萬元、5000元、3000元和2000元獎金。

(中時 )