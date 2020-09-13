一名網友在搭乘高鐵時，看見座位前方的女生用奇怪姿勢躺在男生的腿上睡覺，並將外套遮住上半身，原PO好奇拍下這一幕並貼在網上表示「高鐵冷氣真的很冷我知道」引起熱議。有部份網友笑回「高鐵上沒說不能飲食」；但另一派網友則認為「就單純只是在睡覺」，不過事後也釣出本尊開譙「躺大腿睡覺犯法嗎？」希望民眾不要腦補。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片，並表示「高鐵冷氣真的很冷我知道」。如圖可看到在高鐵車上，他座位斜前方坐著一位穿著超短熱褲的女生，低頭躺在她右側男性腿上，並用衣服遮住她的上半身，掩蓋著頭部，身旁的男性則靜靜地滑著手機。

貼文一出，不少網友卻對這一幕想入非非，紛紛表示「在解任務啦！」、「在車上偷吃東西」、「他都快悶死，拍攝者不救嗎」、「 太冷了所以才要躲起來取暖阿」、「偷吃東西要蓋起來」。不過另一派網友卻認為，該女乘客只是單純睡在男友大腿上而已，根本不需要過度解讀，並指出「連在睡覺都要被公審？」、「很明顯只是在睡覺」、「原本可能只是怕光蓋著睡覺，結果被你上傳又是另外一個故事了！」、「感覺就是睡覺而已，覺得拍攝者很沒品」、「睡覺而已還被你拍」。

也有網友認真分析，就姿勢來看應該真的只是純睡覺而已，認為原PO無聊當有趣，用一張照片捕風捉影，除非有影片證明，否則有點不尊重被拍攝者。網友表示「內心想什麼才會覺得看到什麼」、「那姿勢是在睡覺，因為我不覺得男生有那麼長」、「現在睡姿也有事嗎，無聊當有趣」、「雖然知道是爆廢，可如果我是當事人會覺得拍攝者很沒禮貌、不尊重，不是每個人都願意被當開玩笑的角色」、「根本不是這種角度，除非他的老X長在膝蓋上」、「如果有擺動我就信」。

最後，被拍攝者本尊也出面回應闢謠，表示「我就是本人怎麼樣，躺大腿睡覺犯法嗎？有種就即時過來提告，偷拍可恥。」

被拍攝者本尊後來也出面回應闢謠，表示真的只是在睡覺。（摘自爆廢公社二館）

(中時新聞網)