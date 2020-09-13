前高雄市議會議長許崑源在今年6月意外墜樓身亡，讓無數韓粉感到震驚與不捨，該案又有多位綠營政治人物在臉書上冷嘲熱諷，引起了全台罷免的火勢；而今天是許議長身亡百日，前高雄市新聞局長鄭照新在臉書上發文哀悼，表示許議長生前的遺憾，他們團隊一定會努力達成。

鄭照新在臉書上貼文指出，今天是許崑源議長離世百日，許議長對高雄的關懷，使人們對其懷念與牽掛始終不能忘懷，並表示團隊將會努力彌補議長生前的遺憾，「我們會擔起來」，願許議長離苦得樂。

「我們會擔起來」這6個字讓韓粉們全哭了，紛紛留言表示「議長，世人永遠緬懷您，永遠永遠記得您」、「許議長粉身碎骨的正義，一輩子都不會忘」、「議長是少有真正義，因為不忍高雄沒是非，氣憤無法自拔，找回是非正義」、「許議長真的是忠肝義膽，守護高雄，夫人接力護祐高雄，真的是非常有善心的一家人，感謝您，還有夫人的付出」。

而韓國瑜團隊近來動作頻頻，從日前高雄前市府團隊與前市長韓國瑜一同聚餐，全員到齊後，就傳出「韓國瑜可能在為未來的下一步做準備」的傳聞，但儘管外界傳聞四起，進含人士仍對外表示目前韓國瑜並沒有「復出」的打算。

(中時新聞網)