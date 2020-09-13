藝術家孫祖玉水彩個展，高師大藝廊登場。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學美術學系教授孫祖玉水彩個展2020「盛夏芙蘿拉」（Meet Flora in Summer），即起至9月29日在高師大活動中心2樓「高師大藝廊」登場。畫展開幕式邀請高師大校長吳連賞以及多位藝術家、企業界共襄盛舉。

孫祖玉表示，展名「芙蘿拉」為花神之意，展覽畫作內容為夏季花期植物，透過盛夏綻放花草，烘托盛夏常日之景。「盛夏芙蘿拉」呈現的主題風格，具有多樣性的特質，包括了精神造境、日常生活、東方人文觀、歐洲自然觀、時令圖與民俗學、禮儀文化與歷史、生活．時尚、女性形象等。

她進一步指出，以花卉為繪畫主體，自古中西皆然，並各自發展成為繪畫類項，諸如構圖布局、形制設色、花卉的禮儀文化與信仰等，中西方儼然已將花卉圖像，發展至成熟的技法與藝術圖像學觀看寓意。

吳連賞致詞表示，觀者從畫中能見西方科學理性精細描繪，格物致知的研究精神；同時也能看到古代東方繪畫的人文筆意，更重要的是透過孫老師自然花卉畫作，能重啟觀者對周遭生活的新觀點及期盼美好的生活態度。

(中時 )