指揮家簡文彬連續兩周，與老東家NSO國家交響樂團同台演出3場音樂會，從上週兩場貝多芬合唱幻想曲、第九號交響曲《合唱》，到12日晚間的貝多芬第六號交響曲《田園》，並與小提琴家曾宇謙同台演奏的布拉姆斯小提琴協奏曲，同時加碼演奏巴哈無伴奏作為安可曲，一個晚上出現德奧3B曲目，包括貝多芬、布拉姆斯、巴哈皆到齊，展現默契，讓觀眾聽得過癮。

文化場館自6月7日解封至今，已邁入第4個月，國內藝文活動不間斷，而從外國來台的音樂家在演出前，如：男低音所羅門．霍華、小提琴家陳銳、鋼琴家李昀陽、鋼琴家胡瀞云等，皆先完成隔離，才正式上台演出，這樣的狀態，成為疫情後的常態。

12日晚間音樂會現場，全場2000個座位滿座，藝文界人士包括舞蹈家林懷民、文化部長李永得皆在場聆聽。曲目從華格納《唐懷瑟》序曲、布拉姆斯小提琴協奏曲到貝多芬第六號交響曲《田園》，簡文彬與樂團展現默契，讓觀眾如同沐浴在貝多芬所譜寫的農忙、秋收、暴風雨等自然風景。

這疫情間滿座的音樂會，是全球難得一見的景象，曾宇謙特別在會後於台上發言，並獻上一曲巴哈第三號小提琴無伴奏組曲的前奏曲，對樂團與到場觀眾表達感謝之意。

(中時 )