大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年，育有一子小海綿，近年卻因為夫妻鮮少合體，導致婚變傳不停，婚姻狀況常成為外界討論焦點，但近日兩人就被發現疑似隔空放閃，引網友解讀他們在闢謠離婚傳言。

有網友發現，黃曉明在節目《中餐廳》穿著一件黑白漫畫手繪風的襯衫，而Angelababy於7月某天現身上海機場時，也穿著同件衣服，就有網友認為他們穿情侶裝，低調秀恩愛，但也有人覺得很多明星都穿過同款，只是他們也剛好穿一樣的。

黃曉明和Angelababy穿著同款上衣，被解讀為穿情侶裝隔空放閃。（圖／翻攝自微博）

事實上，7月在電影表演藝術家于藍的告別式上，不少明星夫妻檔送上輓聯花圈哀悼，名字都寫在同一個輓聯，但黃曉明的輓聯上卻不見Baby的名字，因此又爆出婚變疑雲。

不過，日前黃曉明和大陸某社群平台打肖像權官司的判決書出爐，有人分析出律師的辯論詞都用「夫婦」形容黃曉明和Angelababy的關係，這已足夠說明兩人的婚姻狀況。

另外，黃曉明之前在《中餐廳》看到小女孩就父愛爆棚，事後受訪就鬆口表示雖然有了兒子小海綿已經很滿足，但他其實很想再生個女兒，享受兒女雙全的幸福，一語破除婚姻冷淡的傳聞。

(中時新聞網)