疫情下，國外表演者大多來不了國內演出，國內7樂團包括國家交響樂團、北市交、國台交、高市交、長榮交響樂團、台北愛樂管弦樂團及北藝大樂團，將首度齊聚關渡，參與藝術節，接力演奏貝多芬、布拉姆斯等經典作品，其中由指揮家呂紹嘉帶領北藝大樂團打頭陣演出。

呂紹嘉曾獲法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大指揮大賽首獎，他過去曾在2005年、2012年和2019年，指揮北藝大管弦樂團，並在北藝大、師大開設大師班，以及在瑞典、德國、丹麥指揮音樂院的樂團，他表示，「學生樂團和職業樂團最大的不同，在於學生樂團面對曲目都很有新鮮感，這種發掘一首作品的過程和新鮮感，我認為很珍貴。」

台北愛樂管弦樂團行政總監俞冰清表示，音樂會曲目安排，除了古典樂曲目，還有多首電影配樂改編曲，並由小提琴家蘇顯達擔任獨奏，「包括女人香、新天堂樂園、第凡內早餐，觀眾可聽見不一樣的蘇顯達琴聲。」

此外，國家交響樂團將演奏德弗札克第九號交響曲《新世界》，由小提琴家李宜錦演奏作曲家顏名秀作品《補天穿》。國台交將由水藍擔任指揮，演奏貝多芬第一號、第二號交響曲。高市交演奏曲目為柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，由鋼琴家魏樂富擔任主奏。長榮交響樂團曲目為布拉姆斯大學慶典序曲﹑舒曼第四號交響曲等。

北市交則規劃一連串聲樂與歌劇曲目，包括馬斯康尼的藝術歌曲組曲、歌劇《鄉間騎士》選曲等，團長何康國表示，自歐洲來的聲樂家李奧納多．德．里希，在演出前同樣會先隔離。

(中時 )