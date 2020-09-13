南投縣仁愛鄉武界壩凌晨突打開閘門放水，造成在下游河床露營的2家庭共計6人，釀3死1失蹤，倖存的盧男妻子則指出事後將不排除申請國賠。而對於「國賠」議題也在網上掀起熱烈討論，對此律師林智群則在臉書回應，直指此事件申請國賠是「可以成立」。

據了解，此事件遇害的一行人分別為台中市的賴姓、盧姓家庭，兩家人分別帶著一位孩童出門露營，未料，本是開心的出遊卻遇上令人悲痛的憾事。此事件共造成3死1失蹤，幸運生還的盧太太則指控，在上游攔水堰放水前，根本「沒聽見廣播」，突有大水沖來簡直莫名其妙，而也此事件讓其痛失愛女，丈夫至今仍下落不明，她也表示不排除會申請國賠。

台電經過初步檢查公開表示，武界水壩6號閘門的確有故障，在今日凌晨時兩度自動開啟，雖已立刻發現且關上，但事發突然根本來不及警報。但在河床入口處也可看見警示牌，提醒民眾此區塊隨時會放水，禁止露營。

在武界栗栖溪河床可看見明顯警示立牌。（圖／廖志晃攝）

「國賠」議題也在網上掀起高度關注，不少網友意見兩極，PTT上也可看見鄉民發文問「申請國賠會過嗎？」對此，律師林智群晚間6時則在臉書貼文回應，他親曝成立國賠的關鍵就是「台電對於閘門設備管理有疏失」，但他也提到民眾擅自在河床地搭帳棚也有問題，雖求償會成立，但國賠金額將會打折。

律師林智群在臉書指出，武界壩放水事件是有機會能申請國賠的。（林智群臉書／蘇育宣翻攝）

(中時新聞網)