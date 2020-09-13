南投縣仁愛鄉武界壩今(13日)凌晨突打開閘門放水，造成在下游河床露營的2家庭共計6人，其中5位遭洪水沖走，並釀成3死1失蹤的悲劇。而生還的盧男妻子則指控台電「洩洪怎麼沒廣播」，並表示事後將不排除申請國賠。對此，桃園市議員王浩宇分析情況後表示，罹難者可能無法申請國賠。

幸運生還的盧妻表示，相關單位放水又不通知，實在很莫名，她未來不排除申請國賠。而台電則回應，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到，並指該區域「理論上是不能進來」。

對於武界壩放水沖走露營客造成死傷，是否可以申請國賠，王浩宇在臉書上PO出《國家賠償法》第3條的內容指出，「路口有清楚警示。根據三月最新修法的國家賠償法相關規定，罹難者應該無法申請國賠。」

網友們也留言回應，「安息」、「是去年底修正通過的」、「沒辦法申請國賠沒錯，自行負責也沒錯，不過還是要查清楚，怎麽會突然放水，我認為不能交由台電自己查，要有外部單位去查」。

(中時新聞網)