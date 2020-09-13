武界壩閘門無預警放水造成3死1失蹤，今天晚上已將3具遺體送往南投殯儀館，讓相關家屬前來認領。(中時資料庫)

武界壩閘門無預警放水的罹難者名單。(中時資料庫)

今天凌晨(13日)4點，南投縣仁愛鄉武界壩疑似電動閘門故障，竟無預警的直接異常放水，瞬間沖走在溪床上違法紮營過夜的2戶人家，隨後警消人員尋獲7歲賴性男童、48歲的陳姓女子、12歲盧姓女童皆已身亡，剩下54歲的盧姓男子仍持續搜救中，榜晚些許3人的遺體已送往南投殯儀館，剩下的2名生還者仍被帶往武界派出所偵訊中。

據《ETTODAY》的報導，南投縣仁愛鄉武界壩疑似電動閘門，無預警的直接異常放水，造成在溪床下的2戶人家3死1失蹤，今天晚上些許，3人遺體已經送往南投殯儀館相驗，前來認屍的家屬們紛紛傷心欲絕。

南投消防局說明，目前54歲的盧姓男子仍是下落不明，因搜救地點天色已暗，無法再持續進行搜救任務，已於晚上7點時暫停進行，並將在明天全力持續尋找盧姓男子的下落。

共同結伴的2戶人家，前往南投縣仁愛鄉武界壩溪床下進行野營活動，不料卻遭遇武界壩無通知突然放水，從此徹底的天人永隔，造成3人死亡1人失蹤，警方目前針對尚存活下來的2人，在武界派出所進行筆錄偵訊，台中市政府也表示，將會全力協助這兩戶人家後續事宜。

(中時新聞網)