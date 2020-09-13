「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會下午在員林演藝廳開唱，由葉佳修、曾淑勤等知名民歌手獻唱，向無私奉獻辛苦付出的志工們致敬，現場氣氛感動滿滿。（謝瓊雲攝）

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會下午在員林演藝廳開唱，由葉佳修、曾淑勤等知名民歌手獻唱，向無私奉獻辛苦付出的志工們致敬，現場氣氛感動滿滿。（謝瓊雲攝）

公益演唱會吸引超過1200位彰化縣社福、衛生、環保、教育等局處及員榮醫院志工參加活動，座無虛席、氣氛嗨翻。（謝瓊雲攝）

旺旺文教基金會、中國時報、彰化縣政府社會處、員榮醫療體系共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，13日下午在員林演藝廳登場，向平日辛苦奉獻的志工夥伴致敬，並傳遞「人人為我 、我為人人」的社會服務概念，期盼更多的民眾能投入志願服務行列，成為社會一股安定進化的力量。

演唱會由金鐘獎主持人陳凱倫擔綱主持，多位實力派民歌手輪翻接力開唱，葉佳修以一首鄉間的小路揭開活動的序幕，金曲神秘女郎洪小喬一首愛之旅讓觀眾找回70年代的往日情懷，魯冰花曾淑勤、金曲獎最佳二重組南方二重唱、偶像樂團Ka NIT膾炙人口的經典老歌，現場座無虛席，志工夥伴們高舉螢光棒大聲唱和，氣氛嗨翻。彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、溪湖鎮長黃瑞珠、社會處長王蘭心、員榮醫療體系總院長張克士等人都出席聆聽，感動滿滿。

王惠美表示，截至去年底彰化縣志工已達6萬7千多人，人數仍在持續不斷地在成長，因為志工們的付出，讓社會處處有溫暖、彰化持續在進步，特別謝謝中國電視公司以及旺旺文教基金會長期支持活動，為志工們安排許多知名歌手，陪伴我們共度美好午後。謝謝張克士總院長，在醫療方面對縣民有非常大的協助，並且時常投入公益。彰化縣建置「公益串聯站彰化有夠讚」公益整合平台，整合志工人力、物資及捐款，希望大家一起努力讓彰化更好、讓彰化更美。

張克士表示，疫情可能影響我們的心情，可是並不能改變我們的熱情，在疫情期間，員榮醫療體系有很多志工朋友及夥伴，不畏艱難也不怕風險，繼續來到醫院擔任志工，他們要和醫護人員站在一起，因為他們是員榮體系的一家人，非常令人敬佩與感動。

「讓奉獻成為一種榮耀」 公益演唱會志工們嗨翻。（謝瓊雲攝）

(中時 )