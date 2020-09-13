王玉萍（左）表示，推動友善有機耕作的農友則是身土不二的實踐者。（黃世麒攝）

過往長年任職於出版業的王玉萍，深感在地發聲的重要性，於2014年在花蓮創立寫寫字採編學堂。（黃世麒攝）

王玉萍集結多位花蓮農友北上，於華山文創園區開設「身土不二好食節」市集，邀請民眾與農友互動。（黃世麒攝）

日本與韓國都曾以「身土不二」作為支持本土生產食品的口號。而在台灣花蓮縣，則有一群推動有機友善耕作超過30年的農人，早已明白「身」與「土」息息相關的道理。由資深編輯人王玉萍創立的寫寫字採編學堂，深入農民生活，以《身土不二，從吃開始：尋找善待人與土地的好食物》一書，讓人明白食物對每個人的重要。

王玉萍表示，「身土不二」出自中國佛典，意即人的身體與土地環境是連結在一起、無法分離的。今年疫情衝擊世界，大眾開始檢視自己的生命，有意識的選擇食物會是一個探索起點，「我們每人都是藉由『吃』來維持生命，選擇對土地友善的食物，也是選擇對環境友好，每人能從自己的生命根源反思環境、外在變化，造就好的循環。」

王玉萍表示，人只要抱持著身土不二的信念，不論做甚麼事情都會優先設想到環境。推動友善有機耕作的農友則是身土不二的實踐者，他們不用化學肥料、農藥，與四季緊密連結，為民眾吃下的每一口飯菜把關，也關心耕種方式能否讓其他小動物、小生物存活，滋養更多生命。

過往長年任職於出版業的王玉萍，深感在地發聲的重要性，於2014年在花蓮創立寫寫字採編學堂，每年收10位在地學生，邀請學生提出當年度題目，關注不同產業面向，藉由採訪、編輯手法呈現完整議題。過往作品包含以漁業為題的《海有．島人》、探討生活與工作結合的在地產業《自宅職人》等。

《身土不二，從吃開始：尋找善待人與土地的好食物》採訪超過30組以上致力推廣有機友善食材的農人，從種植開始一一解析農人們對銷售、料理的見解。為讓人更能親身從農人身上了解栽植食物背後的心力，王玉萍也集結了多位花蓮農友北上，今(13)日於華山文創園區開設「身土不二好食節」市集，邀請民眾與農友互動。

如位於花蓮縣玉里鎮織羅部落的織羅米八六團隊，此回在身土不二好食節，也分享了他們以友善耕法種植的稻米。他們推動有機耕種多年，曾協助已故紀錄片導演齊柏林創造出《看見台灣》中的稻田大腳印，一度為復育在地特色作物「葛鬱金」飽嚐困苦，如今度過難關，仍走在推廣有機作物的路上。

織羅米八六團隊成員黃如花表示，「米八六」在阿美語中代表「互助合作」的意思，團隊承襲阿美族數百年來分工模式，也珍惜祖先的耕種方式，太陽出來前就到田裡去，日落就去撿拾野菜與螺類，希望能與大眾共同熱愛土地。

(中時 )