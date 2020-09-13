富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，悍將新洋投奇優力一軍初登板，不過遭猿隊打線狙擊，沒投滿5局就失4分退場，幸好接手的牛棚和隊友都很相挺，後4.2局桃猿沒敲出任何安打，打線則在卡本特退場後追分，尤其9局下半猿隊關鍵失誤，悍將大難不死，靠林益全再見安打以5比4逆轉勝。

富邦悍將新洋投奇優力初登板，首局就有150公里以上速球連發，不過控球不盡理想，壞球比例高、用球數也多，僅丟4.1局就花99球，被敲6安、失4分退場，另外有4次保送、6次三振。

其實奇優力前4局僅被敲2安表現算不錯，其中第2局朱育賢敲出陽春炮，也是本季第26轟，目前與統一獅林安可並列第一。但在5局上半突然控球失準，嚴宏鈞、陳晨威、林立連續敲安攻下第2分後，對藍寅倫保送形成滿壘，此時猿隊啟用代打林泓育，敲出帶有2分打點的二壘打，猿隊取得4比0領先，同時奇優力已用99球被換下場。

此外這局林立盜壘成功，為本季第20盜，完成20轟20盜里程碑，是中職史上第8人、隊史第5人。

悍將前5局都被猿隊先發投手卡本特壓制，卡本特雖然賽前對悍將戰績不理想，不過今日繳出不錯的成績，6局僅被敲5支安打、失1分，雖有3次保送，但也有5次三振，以勝投候選人身分退場。

悍將攻勢在第6局才有所發揮，代打的高國麟敲出內野安打，申皓瑋補上二壘打追回1分，卡本特退場後，8局下半蔣智賢先敲一顆界外全壘打，修正揮棒敲出左外野陽春炮，是他生涯首支代打全壘打，隨後范國宸敲出二壘打，推進到三壘後，高國麟敲出高飛犧牲打，追到3比4一分差。

9局下半猿隊派出終結者陳禹勳，高國輝敲安後，連丟2保送，滿壘情況下范國宸敲出三壘方向滾地球，結果桃猿三壘手林立發生傳球失誤，悍將趁機將比數追平，最後林益全敲出再見安，5比4驚險中拿下逆轉勝。

富邦悍將林益全敲出再見安。（陳怡誠攝）

富邦悍將奇優力一軍初登板。（陳怡誠攝）

(中時 )