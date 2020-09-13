全球華人藝術網於2017年起遭控讓上百位藝術家簽下不合理契約，經80多位藝術家提告及文化部協助，負責人林株楠於去年已依詐欺罪起訴，全案目前由台北地院審理中，一審判決尚未出爐。文化部長李永得12日預告，將持續為超過500位的受害藝術家提供協助，並為華藝網一案於2周內做出政策宣示，為藝術家平反。

曾獲國家文藝獎特別獎的水墨畫家羅振賢是百位受害藝術家之一。他表示，事件開端可追溯至民國100年，華藝網透過文建會(文化部前身)以「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」名義，與台灣百大藝術家簽署合約，「大家看到文建會補助，都非常樂意配合，不料合約隱含侵權內容，除了部分作品售出收入要給華藝網，完成的作品及未來的作品也只能由華藝網獨家代理銷售。」

羅振賢表示，首先驚覺合約有問題的是藝術家劉國松，他向華藝網提出告訴後，其他百大藝術家才意識到事態嚴重，於2017年起陸續集結，於去年起訴林株楠。

受害藝術家之一、師範大學美術系主任莊連東表示，除百大藝術家外，也有不少年輕的新銳藝術家與華藝網簽署合約，但許多藝術家礙於金錢壓力、不懂法律等因素，擔心會無力負擔或落入誣告罪名，不敢為自己的權益挺身而出，建議文化部可再加強受害者窗口，提供專業協助。

莊連東也透露，當初華藝網利用文建會名義與藝術家簽署合約，向藝術家與文化部展示的文書內容卻不同，給藝術家的文書印有文建會Logo，給文建會的卻沒有，文化部也應針對這部分提出告訴，加重華藝網非法性。

李永得表示，華藝網一案是台灣有史以來最大宗的藝術詐騙案，藝術家與華藝網簽下的合同如同賣身契，凡售出作品就要支付40％的收入給華藝網。前任文化部長鄭麗君時期，文化部就開設窗口，讓受害藝術家前來登記，文化部謹慎面對此事，也協助受害藝術家向法院提告。

(中時 )