大萌妹子為繼續與粉絲互動，也成立新的粉絲專頁「新大萌妹子」，歡迎粉絲們繼續關注，一起捐物資給食物銀行。（大萌妹子提供）

網紅「大萌妹子」在臉書粉絲專頁中擁有逾20萬粉絲追蹤，約每半年會發起一次「你分享，我捐贈」的活動，只要網友分享粉絲專頁上的貼文，就捐贈1份物資給食物銀行。大萌妹子說，其實只是1個小舉動，因兒時曾經挨餓過，所以才會選擇捐物資給食物銀行。

大萌妹子說，從小父母離異，兒時挨餓過，還曾經向鄰居討白飯來吃，如今，在網路中獲得粉絲喜愛，決定和粉絲們一起分享愛心，也期盼藉此可以影響更多的人一起關心弱勢、關心社會。

「大約做了3至4年！」大萌妹子說，她相當感謝網友、粉絲的支持，因此每半年會在臉書粉絲專頁中發起1次「你分享，我捐贈」的活動，只要網友分享她的貼文，就捐贈1份物資給食物銀行，每次捐的物資數都會比分享總數還要多。

大萌妹子表示，社會上有不少團體都在關懷弱勢、幫助社會，但她曾經挨餓過，認為食物銀行才能給弱勢最需要、直接的幫助，也可避免掉小部分以愛心詐騙的惡意團體；她也希望粉絲們除了關注她的動態外，也可多關心弱勢團體的粉絲專頁，一起幫助他人。

此外，大萌妹子為繼續與粉絲互動，也成立新的粉絲專頁「新大萌妹子」，歡迎粉絲們繼續關注，一起捐物資給食物銀行。

(中時 )