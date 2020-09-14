傳向曠視提供人臉數據 螞蟻集團否認 09:172020/09/14 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團日前傳出向曠視科技提供人臉數據引發爭議。對此，螞蟻集團在13日表示，螞蟻集團從未提供任何人臉數據給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權其圖像識別算法能力，給螞蟻單獨部署和使用，不涉及任何數據的共享和傳輸。目前雙方已無相關業務合作。 螞蟻集團再次重申，數據安全和隱私保護是螞蟻的生命線，遵守法律法規、遵循用戶明確授權原則和最小化原則，是螞蟻採集、留存和使用數據的三條紅線，在任何時候都不會違背。 (工商 ) #數據 #螞蟻集團 #人臉 #曠視科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華銀愛傳承關懷演唱會 弱勢家庭同樂 04:102020/09/14 產業特刊 陳人壽專欄－指數高檔盤整 傳產接棒輪動 04:102020/09/13 財經要聞 金融霸權追逐戰 陸按下啟動鍵 04:102020/09/14 產業財經 國民黨出團登陸 今晚做決定 04:102020/09/14 政治要聞 專家傳真－從街口託付寶事件 看我國監理沙盒條例發展成效 04:102020/09/14 專題周報 提供人臉數據給曠視？螞蟻急否認 04:102020/09/13 全球財經 中信金融管理學院財法系教授劉邦繡 揭弊者回原職 恐不符實況 04:102020/09/14 財經要聞 新創募資 專家籲設中介機機構 04:102020/09/14 財經要聞 選科技股 留意個股評價面 04:102020/09/14 投資理財 陸央視女主播「求和說」惹議 連勝文：解鈴還需繫鈴人 01:532020/09/13 政治 財經熱門新聞 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 - 即時 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 新聞分析－輝達想併安謀 最大變數恐在中國不放行 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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