螞蟻集團日前傳出向曠視科技提供人臉數據引發爭議。對此，螞蟻集團在13日表示，螞蟻集團從未提供任何人臉數據給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權其圖像識別算法能力，給螞蟻單獨部署和使用，不涉及任何數據的共享和傳輸。目前雙方已無相關業務合作。

螞蟻集團再次重申，數據安全和隱私保護是螞蟻的生命線，遵守法律法規、遵循用戶明確授權原則和最小化原則，是螞蟻採集、留存和使用數據的三條紅線，在任何時候都不會違背。

(工商 )