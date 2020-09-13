有民眾日前在網路中發起「龜蜜三十里」活動，邀請SUP（立槳衝浪）同好在今天（13日）從頭城外澳以SUP出發，限額50人挑戰長程海划，行程由外澳一路挺進龜山島，繞行龜山島後返程，全程約30公里，但主管機關東北角暨宜蘭風景區管理處認為，依發展觀光條例，可開罰1萬到5萬元罰鍰。

該活動在7日截止，每人分擔1000元活動成本，報名前也提醒有意報名者謹慎評估風險，活動有讓民眾佩帶追蹤系統，安排工作人員戒護、監控參與者的行蹤，包含參加者與工作人員約有60人出海，活動在今下午5時結束。

但依據宜蘭縣政府公告，該海域沒有許可SUP活動，恐面臨5萬元以下罰鍰，若營業行為可開罰3萬到15萬元。

東北角暨宜蘭風景區管理處指出，依據海巡署協助調查的資料，民眾自外澳衝浪區以SUP出發，已違反宜蘭縣政府分區對於該地基於活動安全、水域條件，公告僅限制衝浪活動的規定，管理處既受縣府委託代管，基於維護安全、秩序立場，將依發展觀光條例60條規定依法論處。

(中時 )