留美愈來愈難 學生留美2-4年後 得申請簽證展延 21:312020/09/13 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美媒13日報導，川普政府計劃在未來數周內公布新規定，要求國際學生在美國就讀2-4年後必須申請簽證展延，防止逾期留美。 根據外媒Axios的報導，目前外國學生只要符合要求，證明自己是學生，就可無限期居留在美國。而新規則可能要求學生必須向國土安全部報到，證明自己仍在學，才能申請簽證延期。 目前的外國學生的簽證係由美國移民和海關執法局（ICE）管轄，而新規可能將監管權移交給美國公民及移民服務局（USCIS）。 (中時 ) #簽證 #學生 #申請 #美國 #留美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大立光一張300萬不親民 台灣高價股仿蘋果「這招」吸散戶 20:002020/09/13 財經 最年輕總座現身薇閣 暢談創業 04:102020/09/13 地方新聞 台電武界壩放水釀3死1失蹤 值班人員10萬元交保 00:072020/09/14 社會 Chromebook紅什麼？竟成筆電「疫」外復活首選 08:312020/09/13 財經 土地所有權人變更「重提」優惠稅率申請 10:142020/09/13 房市新訊 美頁岩油商 囤積鑽探許可證 04:102020/09/13 全球財經 高雄乙烯外洩引發甩鍋爭議 命理師卜卦得2字 23:052020/09/13 政治 南投武界壩放水釀3死1失蹤 倖存者控訴：不排除申請國賠 18:182020/09/13 社會 大葉會資系學生 國稅局實習結業 04:102020/09/13 產業．科技 上騰工商帶學生搞飛機 購入小型商用機當教材 17:322020/09/13 寶島 國際熱門新聞 北韓5官員聚餐批時政 金正恩令全槍斃 家屬淪階下囚 - 國際 美西惡火空汙 恐釀大規模死亡 - 國際大事 - 中國時報 川普麻吉餿主意 若落選就戒嚴 - 國際大事 - 中國時報 影》衰到爆 美野火霧霾飄上去 溫哥華空氣慘淪全球最糟 - 國際 海邊驚見巨乳裸屍 女嚇壞報警案情神反轉：竟是真人大充氣娃娃 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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