美媒13日報導，川普政府計劃在未來數周內公布新規定，要求國際學生在美國就讀2-4年後必須申請簽證展延，防止逾期留美。

根據外媒Axios的報導，目前外國學生只要符合要求，證明自己是學生，就可無限期居留在美國。而新規則可能要求學生必須向國土安全部報到，證明自己仍在學，才能申請簽證延期。

目前的外國學生的簽證係由美國移民和海關執法局（ICE）管轄，而新規可能將監管權移交給美國公民及移民服務局（USCIS）。

(中時 )