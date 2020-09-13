美國政府衛生部門官員向媒體透露，為避免與川普總統對公眾傳達有關新冠疫情的樂觀訊息相衝突，美國衛生與公眾服務部官員擅自修改疾控中心發佈的新冠疫情報告。

據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，由於美國疾控中心與川普之間的衝突日益嚴重，曾任川普競選幕僚的美國衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)要求疾控中心發佈《發病率和死亡率週報》前，必須經他事先審閱。除了審閱報告外，川普任命的衛生部高級顧問保羅．亞歷山大(Paul Alexander)還經常把自己的意見直接寫入報告中。這則由華府媒體《政治圈》(Politico)所發表的獨家新聞，被視為美國聯邦政府官員直接對疾控中心進行政治干預最新揭發的證據。

報導說，消息人士並未明確指出衛生部官員對疾控中心報告進行了哪些修改，只表示修改的部份是為了避免與川普有關「疫情獲得控制」的言論相衝突。衛生部則辯稱，疾控中心隸屬於衛生部，因此所有的對外發表的文件報告都需要經過高層批准。疾控中心則拒絕對此進行評論。

疾控中心主任雷菲爾德（Robert Redfield）博士曾多次為該機構辯護，並否認官員會將政治因素凌駕於科學之上。

美國范德比大學預防醫學和流行病學教授沙夫納(William Schaffner)表示，作為疾控中心報告的編輯委員會成員，他對相關報導深感不安。他認為，衛生部官員的做法極不合適，這是對科學資訊完整性的質疑。

(中時新聞網)