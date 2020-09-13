南投仁愛鄉的武界壩今日凌晨突然無預警洩洪，造成在下游露營來自台中的2家人遭洪水沖走，目前3死1失蹤。沒想到，PTT上有自稱剛從武界回來的網友透露，昨天在武界剛好有遇到那兩家人，當天其實有20-30台車，雖然有警示牌要大家不要跑進溪裡，但還是很多人在裡面。

2個來自台中的家庭共6人前往南投武界紮營過夜，未料上游的武界壩異常放水，造成4人被洪水沖走。PTT上有網友指出，自己剛從武界回來，有遇到遇難的兩家人，當時印象深刻，經過兩家人停留的地方時還讚嘆裝備齊全，但那個地方距離景點一線天還得步行30分鐘左右，所以即使有廣播，也無法確定聽得到。

原PO回想當時情況，「很多人到那玩，大概有20-30台車，還沒有算上步行進入的，除了那兩家人，應該沒其他人在那紮營」，他也提到，走到一線天時，有看到告示牌寫著，上游水壩隨時會放水，請大家不要跑進溪裡。但還是有很多人在裡面。

原PO嘆，停留10分鐘後因為開始打雷便離開，回程時看到兩家人已經搭好棚子，還看到小男孩在玩水，沒想到竟然是他最後的身影。

網友自稱遇到遇難的兩家人。（摘自PTT）

雖然有網友質疑，「有告示台電會違反sop亂放水嗎」，但不少網友看到後都忍不住說，「都看到告示牌還進去，就一堆這種“我看別人去以為可以去啊”」、「河床不是住人的地方 就算台電有通知 他們也未必會收到」、「可悲2、30台車，加一堆步行的，台灣人真的違規成癮」。

(中時新聞網)