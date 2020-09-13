統一獅今（13）日後段棒次發威，7至9棒唐肇廷、林祖傑、林祐樂合計擊出7支安打、包含林祐樂的3分全壘打，3人一共打下5分打點、跑回5分，擊垮8月投手MVP、中信兄弟洋將羅傑斯。終場獅隊以6比3獲勝，4打數2安打、含1發3分炮，共4分打點進帳的林祐樂獲選單場MVP。

獅隊在2局下就發動攻勢，林祖傑先擊出一壘安打，助鄧志偉跑回本壘首開紀錄，林祖傑是此役的勝利打點。接下來林祐樂揮出3分全壘打，獅隊攻下4分大局，打得羅傑斯措手不及。

3局下又是唐肇廷、林祖傑、林祐樂發威，這次還串連到第1棒陳傑憲，4支連續安打攻下2分，獅隊6比0領先，

獅隊先發投手施子謙表現優異，前6局只被擊出3支零星安打、無失分，直到7局上體力下滑，才被周思齊、陳子豪擊出全壘打，失掉3分。獅隊教練團趕緊啟動牛棚，劉軒荅投1.1局，最後則由陳韻文關門，順利凍結比數。施子謙拿下第8勝（6敗）、劉軒荅第6次中繼成功、陳韻文第16次救援成功。

象隊先發投手羅傑斯之前對獅隊3場先發拿下1勝，對戰自責分率僅0.89，且未被轟出全壘打，今天卻挨了最不起眼的第9棒捕手林祐樂1發3分炮，最後還吞下敗投，戰績4勝3敗。

此外，由於樂天桃猿輸給富邦悍將，獅隊單位居排名首席，領先樂天、富邦1場勝差。

(中時 )