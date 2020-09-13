台北市警消今天晚間近8時獲報，中山區中山北路2段59巷內某民宅地下室，有多人疑似一氧化碳中毒，警消救護人員趕往，發現是某創意公司在地下室拍片，長時間啟動發電機，加上通風不良，導致一氧化碳濃度過高，共11人頭暈不識送醫，所幸意識均清楚。

警消偵測該處一氧化碳濃度達100PPM，立即將發電機移置1樓室外，並使用排煙機通風。救護人員將7男4女分送馬偕、台大急救，並無生命危險。

警消說，目前該地下室已無人，送醫11人，意識均清醒，仍有2名由現場就護人員處置。

(中時 )