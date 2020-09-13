北市中山北路地下室拍MV 11名男女集體一氧化碳中毒 21:462020/09/13 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市驚傳中山區的中山北路2段59巷內某民宅地下室，有多人疑似一氧化碳中毒。(林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警消今天晚間近8時獲報，中山區中山北路2段59巷內某民宅地下室，有多人疑似一氧化碳中毒，警消救護人員趕往，發現是某創意公司在地下室拍片，長時間啟動發電機，加上通風不良，導致一氧化碳濃度過高，共11人頭暈不識送醫，所幸意識均清楚。 警消偵測該處一氧化碳濃度達100PPM，立即將發電機移置1樓室外，並使用排煙機通風。救護人員將7男4女分送馬偕、台大急救，並無生命危險。 警消說，目前該地下室已無人，送醫11人，意識均清醒，仍有2名由現場就護人員處置。 (中時 ) #一氧化碳 #氧化碳 #警消 #地下室 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市中山北路地下室拍MV 11名男女集體一氧化碳中毒 21:462020/09/13 社會 龍潭市場鐵皮屋傳火警 消防全力灌救 17:332020/09/13 社會 「11層牛肉堡」吃到下巴垮掉 1小時內嗑完不用錢 17:002020/09/13 國際 心形公路撿空拍機 男返程墜谷亡 04:102020/09/13 地方新聞 人口及住宅普查11月全面展開 新竹縣普查處預計訪查4萬戶 04:102020/09/13 《旺來報》 高雄居檢婦人身亡 網酸：又要怪韓市長了嗎？ 10:352020/09/13 政治 高雄女居檢13天猝死 檢方今相驗公布結果 09:442020/09/13 生活 無照夜衝五指山看日出 16歲少年自撞電桿斷魂 09:112020/09/13 社會 武界水壩釀2死2失蹤畫面曝光！車頭插入河床 露營處一片狼藉 11:302020/09/13 社會 南投武界壩放水釀3死1失蹤 倖存者控訴：不排除申請國賠 18:182020/09/13 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 武界壩無預警放水沖走5人 目擊者山友現身親曝：有聽到打雷聲 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 武界壩放水釀3死 到底能不能國賠？律師鬆口一關鍵：可成立 - 社會 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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