前總統府祕書長丁允恭爆出在擔任高雄市新聞局長期間，利用職務之便，上班時間把辦公室當「炮房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，引起輿論譁然。外界質疑陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，帶到行政院、總統府；傳出陳菊否認這個說法，強調「並非我帶的」，而是副總統賴清德任閣揆時，看中丁允恭的才華，引薦丁到行政院，「我在高雄市政府，丁允恭就先到台北」。

而陳菊這個「超級甩鍋」讓網友們驚呆了，直呼一個在高雄沒有權利的台南市長賴清德竟然可以管到高雄市的人事案，簡直不可思議，笑說難道賴清德都當到副總統了，竟然還要這樣子被打壓。但也有人感到疑惑，為何賴清德目前貴為副總統，卻還是這樣被「潑髒水」，非得來扛這個看起來跟他一點關係都沒有的「丁允恭案」？

對此，有網友指出，打從賴清德在去年年初宣布要參加民進黨總統黨內初選，跟蔡英文「唱反調」之後，他在黨內就已經完全沒有地位了；當初賴清德的參選差點把蔡嚇死了，差點失去總統提名，要不是當初來一招「不準時黨內初選」，現在當總統的就是賴清德了。

而那段期間蔡英文的網軍對賴清德狂轟猛炸，害得賴清德的政治生涯提早告終，該網友預言，賴清德在做完這任副總統4年後。一定不會有其他位置！還想考慮2024？「我看是做夢比較快」。

(中時新聞網)