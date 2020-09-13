富邦悍將今晚從一路落後，到9局下半靠樂天桃猿失誤追平，最後林益全再見安打奪勝，回顧這周比賽，總教練洪一中坦言比較辛苦一點，新洋投奇優力開箱戰控球不佳提前退場，「這周5場有4個投手投不到5局，很少見到。」

富邦悍將新洋投奇優力初登板，首局就有150公里以上速球連發，不過控球不盡理想，壞球比例高、用球數也多，僅丟4.1局就花99球，被敲6安、失4分退場，另外有4次保送、6次三振。賽後洪總說，「奇優力可能對環境不熟悉，數據看起來控球不應該這麼差，今天5局不到就近百球，控球不應該這樣。」

富邦悍將本周僅拿2勝，今天靠對手失誤逆轉之外，僅有昨日索沙完投勝，另4場先發投手都提前退場，牛棚戰力也比較緊張，「這周真的比較辛苦，5場有4個投手投不到5局，很少見到，有受傷、有被打到、有投不進去的。」

不過此戰悍將牛棚投手表現相當稱職，李建勳、歐書誠、賴鴻誠、陳鴻文合計4.2局沒被敲任何安打，洪總說，「還好中繼有穩定下來，不然這場比賽也不好拿下。」

對於此戰對手發生要命失誤洪總說，「卡本特是不錯投手，他下場後我們才以機會，後面(對手失誤)也算很幸運，棒球就是這樣。」

(中時 )