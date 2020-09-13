美國加州洛杉磯2名員警12日遭遇不明槍手襲擊，2員警頭部中彈，全身多處槍傷，目前正在醫院搶救當中。根據洛杉磯警方公布的最新畫面，一名身穿深色衣服的男性嫌犯無預警舉槍，朝著坐在巡邏車內的2人開槍，目前嫌犯仍在逃。

美國洛杉磯郡2名警察在巡邏車上遭歹徒槍擊。（圖／翻攝自CBS News）

根據《 CBS News》和《ABC News》報導，從警方公布的監視器畫面看到，槍手當下朝著警車近距離開槍，隨後迅速逃逸，一名員警隨後開門下車，走路跌跌撞撞顯見已中槍。

2名員警12日晚間遭到不明槍手襲擊，全身多處槍傷命危。（圖／翻攝自LA County Sheriffs Twitter）

根據洛杉磯警方表示，受傷的2人其實才剛宣誓成為員警14個月，分別為24歲男警和31歲女警。在攻擊事件發生後，已被緊急送醫搶救，如今仍在與死神搏鬥當中。由於8月底時，洛杉磯有發生一起非裔男子騎單車違規卻遭2員警攔下射殺的事件，因此不排除這次的襲警案是有關聯性的。

根據洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）指出，雖然目前尚未掌握到兇嫌身分，但其中1名中彈員警在重傷的情況下，仍指認槍手是黑色皮膚的男性。目前聯邦調查局（FBI）也透過推特證實，會針對這起襲警案提供相關資源並準備好從旁支援協助調查。

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(中時新聞網)