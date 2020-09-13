國民黨台北市長人選，立委蔣萬安「被表態參選」。資深媒體人黃創夏卻認為，以韓國瑜的個性，眾人力拱，他就可能出來參選台北市長。

黃創夏在政論節目《鄭知道了》中指出，去年總統大選，國民黨本應由朱立倫出馬，朱立倫也準備好了，可是因不會穩贏，國民黨就有一群人，就這樣一直推，韓國瑜這個人的個性就是這樣，韓國瑜沒有絕對的意願，但因為韓國瑜通常不會想3天以後的事情，他會想今天晚上或明天的事。可是如果一堆人一直推的時候，韓國瑜可能就會起心動念。

黃創夏接著表示，2022台北市長選舉，應也會如此。有一堆人，包含很多的市議員，想要蹭著韓國瑜的聲量，像桃園或其他很多地方，所以到時一定會有人拱韓出來。

黃創夏認為，國民黨中央如果還是像江啟臣這麼弱的話，前立法院長王金平看到這個情況，到時拱一拱之後，又會跟去年一樣、像吳敦義的作法，到時提名的程序就亂了，韓國瑜就有可能會出來

(中時新聞網)