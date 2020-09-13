白羅斯在8月完成總統大選後，隨後就是大眾民眾的抗爭、罷工與遊行，政府當局仍選擇強力鎮壓，最新的做法是，用鐵絲網封鎖了首都明斯克中央廣場，試圖減少群眾集結的能量，並開始拘留示威者。

路透社報導，本周日，至少有1萬人聚集在央廣場集會，要白羅斯總統盧卡申科重新選舉，或是下台，並釋放遭逮補入獄的好幾位反對派領導人。

白羅斯採取拘捕行動，他們主要是逮捕落單的遊行者。內政部說，昨晚全國共有114人被拘留，其中99人被拘留在首都。

明斯克市中央的十月廣場(Oktyabrskaya Square)，周日被鐵絲網圍起來，並且有武裝執法部隊在看守。同時，附近的獨立廣場也被圍起來。顯然，政府的做法是減少集合的地點，以阻止人潮的集結。

白羅斯政府對抗爭者採取更多的逮捕行動。(圖/美聯社)

明斯克警方的話說，已經開始大規模的拘補行動，一位名叫塔蒂亞娜（Tatiana）的抗議者告訴路透社，武裝警察有選擇地將人們從人群中拉出來毆打，並拘捕。

自8月9日總統大選以來，白羅斯一直發生了大規模抗議活動，反對派稱選舉是操縱的，執政已有26年的盧卡申科總統否認了這一說法，並表示群眾抗爭是外國勢力在背後操作。

白羅斯的主要反對派人物不是入獄就是被迫流亡，盧卡申科將於周一訪問俄羅斯，與普丁總統進行會談，兩國於9月14日開始聯合軍事演習。

(中時新聞網)