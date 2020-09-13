隨著中美全方位戰略競爭升級，美國也頻頻在國際號召盟友，希望打造圍堵北京的天羅地網。對此，資深媒體人陳東豪分析，在這樣的情況下，疫苗是突破美國包圍的最好方法，而且還可藉此加強對東南亞國家影響。

陳東豪12日在臉書上表示，疫苗絕對是中國大陸影響東南亞國家、突破美國包圍網的最好方法。但不能出現負作用，否則反作用力，會讓大陸的處境變得更糟。並指出，「現在的關鍵是，中國的疫苗能同時做到安全＆第一嗎？」

網友們也留言回應，「東豪兄，美國也有疫苗可以用。疫苗不會是外交的最佳利器，利益才是外交的利器」、「流感化了，以後每季變化一次，每季有新的疫苗，疫苗效果也只能撐一季」、「有點這方面的人都知道，這疫苗很難(非DNA疫苗)，且病毒不段在變異。就經濟或外交 不能對疫苗有太高期望」。

關於大陸新冠疫肺炎苗研發的進度，目前大陸2間企業研發的3款新冠肺炎疫苗，已進入第3階段臨床測試，最快於年底上市，預計每年可以生產出6億劑疫苗。

(中時新聞網)