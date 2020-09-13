星宇航空因應疫情，「K董」張國煒逆勢操作，決定加租12架客機包含8架A330-900neo客機，此舉更讓星宇航空Starlux Airlines成為台灣第一家使用A330-900neo的航空公司。而空中巴士（Airbus）昨（12日）更在臉書上罕見用「繁體中文」歡慶A330neo廣體客機加入星宇航空機隊。

星宇公關長聶國維日前表示，星宇航空確定將增租8架A330-900neo，另外也已確定增租3架A321neo， A321neo將由原來10架增加至13架。而原A350機隊自購17架，再增租1架共18架，機型為A350-900 10架、A350-1000 8架共18架。此舉更讓前航空界董事長級人士指出「K董真是膽識過人」，估計這是星宇因應疫情調整營運策略的方案之一。

空中巴士（Airbus）昨（12日）更在臉書上罕見用「繁體中文」歡慶A330neo廣體客機加入星宇航空機隊。(摘自Airbus臉書)

而在星宇宣布增租A330-900neo客機後，空中巴是更在臉書用中文寫下，「很高興星宇航空STARLUX Airlines選擇A330neo廣體客機加入星宇航空機隊！」表示在引進A330neo之後，星宇航空將受益於空中巴士家族成員之間特有的共通性。

空巴也指出，#A321neo、#A330neo與#A350 XWB的搭配，將為星宇航空飛航網路提供最高效益與營運彈性，同時為乘客帶來最舒適搭機享受。

貼文一出，不少民眾也在底下留言「好棒哦，有中文版欸」、「空巴竟然用繁體中文，果然以客為尊」、「台灣第一家A330neo,期待」、「這篇好像有限 IP，不是global的，不過還是不錯啦」。

據了解，星宇航空Starlux Airlines計劃租賃8架空客A330-900neos，將於2021年第四季度開始交付。A330-900neo三艙等可載客約287名，星宇航空更是國籍航空中首家引進該型機的航空公司。這也將使星宇航空成為台灣第一家使用A330-900neo的航空公司。

(中時新聞網)