受鋒面影響，北北基等地區今日遭受豪雨襲擊，各地傳出災情，其中基隆的西定路、西勢路、基金一路至三路、樂利三街等多處道路淹水，水深達半個輪胎高，「馬路變汪洋」；這個慘狀讓網友忍不住說，當初基隆市長林右昌怎麼好意思嗆台北市長柯文哲？

日前林右昌受訪時指出，台北市的發展停滯20多年，反而是目前最迫切需要被改造的縣市。從基隆5年多來的進步和建設，可以看出台北市擁有龐大且豐富的資源說實在很可惜，台北市的發展停滯20多年，很多交通問題無解，年輕人也買不起房子，進步幅度更落後其他東亞主要城市，台北市反而最迫切需要被改造。

如今反觀現在淹水的慘況，網友都笑了，直呼「不是很嗆？基隆淹得要死，還敢嘴台北」、「聽說市長嗆人停滯20年，科科」、「大雨來了就知道誰沒清水溝」、「基隆的進步，有目共睹…噗」、「民調贏台北就好，淹多高有差膩」、「淹水的高度=首長的滿意度」。

(中時新聞網)