中華企業射箭聯賽二年例行賽落幕，冠軍協會青年隊在箭尊爭霸戰中取得三張入場券，是最大贏家。季後挑戰賽19日登場，勝隊將於10月25日和協會青年隊展開五戰三勝對決，搶奪企箭二年至尊盟主寶座。

這項比賽13日在國立體育大學射箭場進行加射，除昨天已產生的例行賽冠軍協會青年隊，亞軍台南射箭隊外，寒舍集團今天加射打敗同為23分的新竹愛山林，搶到第三，愛山林第四，凱撒隊第五，台中銀行隊第六。

季後挑戰賽將於9月19日在國立體育大學射箭場登場，是按照排名進行一場又一場挑戰，由例行賽名次最低的兩隊，在19日當天上午先過招，例行賽第六名台中銀行隊挑戰第五名凱撒隊的勝隊，在當天下午挑戰第四名新竹愛山林隊，勝隊再於20日上午對決第三名寒舍集團，20日下午再由上午場挑戰賽勝者向第二名台南射箭隊下戰帖。

最後一關是五戰三勝制至尊盟主賽（冠軍戰），訂於10月25日在國立體育大學射箭場進行，例行賽冠軍協會青年隊將接受第四場季後挑戰賽勝隊挑戰，決定企箭二年至尊盟主寶座誰屬，冠軍戰第二至五戰日期為11月14日、15日、21日和22日。

(中時 )