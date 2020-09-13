富邦悍將今晚一路落後，直到9局下半樂天桃猿發生失誤，悍將追平後林益全敲出再見安打，戲劇性以5比4逆轉勝，賽後林益全仍帶著不可置性的語氣說，「今天真的很不可思議！」

此戰猿隊先發投手卡本特先發6局，僅被敲5支安打、失1分，悍將打者遭到壓制，而悍將先發投手奇優力初登板表現不理想，投4.2局就失4分提前退場，不過在兩隊先發投手退場後，牛棚表現成為關鍵，悍將牛棚合計4.2局無失分，猿隊牛棚卻失火，悍將總教練洪一中也說，「卡本特投不錯，他退場後我們才比較有機會。」

王躍霖沒解決一人次就被敲2安、失2分，終結者陳禹勳則連丟2保送形成滿壘，關鍵時刻三壘手林立發生傳球失誤，最後林益全敲出再見安，林益全賽後說，「看到失誤想說我們的機會來了，今天真的很不可思議，沒想到最後還有上場打擊的機會，還敲再見安！」

林益全表示，無論場上什麼狀況，都會在場邊準備好，上場時要做什麼準備都在旁邊想好了，「戰績很緊，隨時把自己準備好，等著教練擺出最好陣容。」

(中時 )