根據氣象局預報顯示，今天晚上至明(14)日清晨持續偏東北風，大台北及東半部有局部短暫雷陣雨，其中新北市沿海、基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨或短時豪雨發生的機率，已針對上述區域發布豪雨特報，其他地區則是多雲到晴，將予以午後山區雷陣雨為主。

氣象局預報員劉沛滕表示，明日上午起基隆北海岸及台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度。

由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今晚至明日基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭縣頭城雨量最為明顯，已針對上述地區發布豪雨特報，民眾請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區亦請注意坍方及落石。

劉沛滕指出，明天起太平洋高壓稍微增強，北海岸及東半部白天雨勢稍微趨緩，東北風稍轉為偏東風，東半部地區有較明顯降雨，其他地區多雲到晴。週末則要留意北方鋒面系統的發展，有機會使得北部及東半部降雨機率再進一步提高，天氣也會稍微轉涼，是否會直接影響台灣還有待追蹤觀察。

另外菲律賓東方目前有一低壓雲系，預期近期會移動到南海一帶組成熱帶擾動或熱帶性低氣壓，歷年9月平均有4.9個颱風生成，今年9月目前僅一個海神颱風生成，因此仍會持續觀察。

(中時 )