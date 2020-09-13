今年三十而立的葉欣眉，與胡瓜主持的《歡樂智多星》連續3年入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，主持功力備受肯定。昨她接受專訪，坦言從助理主持再到瓜哥的助理，這6年間，曾認為自己在攝影棚是個幽魂，每天埋頭苦幹專注工作，「每次錄影來來去去那麼多人，大家都認為我應該看過很多經紀人，這幾年應該很容易被簽入經紀公司，但大家一直覺得只是瓜哥助理而已」，最後轉正節目主持人、首次入圍金鐘獎，她卻不那麼期待，因為「已經習慣不被看到」。

葉欣眉說：「那時的我，對入圍金鐘沒有很期待，因為3年前入圍時，我已待在這節目6年了。」比起被外界看到，她更傾向自我肯定，曾內心喊話：「我終於不再是助理主持了」！對於入圍3次金鐘心情，她說，「第1次是新鮮，第2次比較有（得獎）想法，第3次則保持平常心」，因今年她與Janet主持的公視《旺來西瓜仙拚仙》也有報名，但未入選，讓她深知「入圍就是肯定」的道理。

葉欣眉感謝師父胡瓜帶她入圍金鐘。（粘耿豪攝）

師父胡瓜（瓜哥）是入圍金鐘常客，卻也是槓龜次數最多，葉欣眉曝瓜哥曾自嘲字金鐘魔咒，曾愧疚對她說，「害妳沒得獎，覺得每年都是在陪榜」，但她以球隊作比喻，控球後衛不一定是得分王，但會帶領整個球隊得到勝利，認為瓜哥是大家精神支柱，並謝謝他「每一年謝謝帶我入圍」。

除了葉欣眉這個名字，「瑪莉亞」也為台灣觀眾熟知，她20歲大學時接到製作單位通知，一周北上錄影一次當打工補貼生活費，剛拿到制服時，工作人員對她說，「這角色叫瑪莉亞」，從此這名字跟了她10年。相較螢幕形象大喇喇的「瑪莉亞」，她毫不猶豫選擇做「葉欣眉」，中文系畢業的她，在訪談或在社群文字上，不難看出她的文采及內斂，她說，「謝謝現在的經紀公司，他們不要我再做瑪莉亞，要做回我自己葉欣眉，路上有人叫我瑪莉亞，我還會想她是在叫誰？瑪莉亞就是一個工作，一個詼諧角色」。

(中時 )