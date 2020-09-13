謝金河透露，自己小時候常吃豬睪丸。（擷取自數字台灣節目畫面）

陳時中讚謝金河小時候常吃豬睪丸，難怪腦筋很好。（擷取自數字台灣節目畫面）

衛福部長陳時中為安撫國內美豬開放爭議，近期頻頻登上特定友綠節目進行「大內宣」，今天晚間甚至在財經專家謝金河的節目中大聊養豬經驗，謝金河回憶起小時候家中也曾是豬農養殖戶，當時就很喜歡吃小豬剛被閹割過的豬睪丸，讓陳時中大驚，難怪謝不但腦筋好，體力又讚。

謝金河在節目中表示，「我們家小時候也養豬，當時我的責任就是當母豬生小豬時徹夜去戒備，避免小豬因母豬翻身被壓死，等到小豬成長幾周後要閹割，家人就會拿豬睪丸去炸麻油，而當時我就專門吃那個。」陳時中則回應，「難怪你腦筋很好，體力又讚！」

不過謝金河在今晚的節目中，僅邀請到陳時中與行政院政務委員鄧振中兩人，並無其他反對美豬的意見領袖，因此節目內容頗有為開放美豬政策護航的意味，陳時中多次強調國內開放美豬進口，不僅遵照Codex標準，甚至還更嚴格，此外還會從源頭來管理豬肉進口標示產地的政策，保障國人的食安。

先前陳時中在接受周玉蔻專訪時曾提到，台灣開放美豬是為換一個國際地位，遭在野黨砲轟是拿「國人的健康去換國際地位」，對此陳時中也特地在節目中回嗆，這句話根本是被外界「倒果為因」，他說，「開放代表我們信守承諾，我們根據科學根據，來確保食品安全，讓世界都認識台灣是這樣的國家後，我們的國際地位就提升了，而不是說沒一個科學證據就隨便做，我們是根據科學建構一定的系統，有這樣的證據可以被信任，所以提高地位，絕非拿國人健康來換取。」

陳時中也在節目中大酸反對美豬開放的國民黨，他說以前贊成的人現在更應該支持美豬開放，甚至要求政府做快一點；而過去反對的人，是鑒於這8年來使用萊克多巴胺都沒出事，國際科學證據完整了才轉而支持。結果現在是以前支持的人現在反對，「必須根據這8年來產生的新證據來衡量，應該是要這樣子才對。」

(中時 )