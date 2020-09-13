台中市烏日區的成功嶺，今天晚上(13日)驚傳1起士官長不慎墜樓意外。據了解，隸屬陸軍第六軍團21砲兵指揮部的林姓士官長，因準備即將招募新生的工作，先行進入成功嶺軍營裡欲事前準備，不料林姓士官長在早上4點時，想起床前往廁所小便，疑似當下環境過於黑暗，又加上人生地不熟因素等，竟不小心重心不穩墜樓，所幸被營區同袍發現即時，立即由營區內負責的醫療中心，派遣救護車將此名士官長緊急送醫搶救，經醫生判定治療後，林姓士官長的雙手和骨盆皆有受傷，所幸並無任何生命危險。

台中市烏日區成功嶺，在13日的清晨4點鐘，發生一起士官長意外墜樓案件。據《ETTODAY》的說法，此名林姓士官長主要是自行提前入營，要準備招生事宜，初步推測林姓士官長是對於成功嶺營區的整體環境不熟悉，導致天色尚未全亮欲前往走廊邊盡廁所小便時，不慎重心不穩而墜樓。

這名林姓士官長隸屬單位，主要為陸軍第六軍團21砲兵指揮部。林姓士官長在發生意外後，所幸被軍中其他同袍發現，趕緊通知軍營中的醫療中心，並派遣救護車將林姓士官長緊急送往醫院治療。

經送醫診斷治療後，林姓士官長所幸並生命危險，只有雙手和骨盆受傷，並且意識清楚，目前仍在醫院持續追蹤治療當中。第六軍團表示，將會持續加強與宣導營區的行動安全教育，避免類似案件再發生。

(中時新聞網)