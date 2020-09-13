小青蛙兒童劇團，13日下午在南投縣文化局演藝廳演出《滴滴噠噠的奇幻歷險》偶劇，吸引許多大人、小孩觀賞。(水保局南投分局提供／林欣儀台中傳真)

為達到寓教於樂的目的，吸引孩童對水土保持觀念產生興趣，行政院農業委員會水土保持局南投分局特別邀請小青蛙兒童劇團，13日下午在南投縣文化局演藝廳演出《滴滴噠噠的奇幻歷險》偶劇，現場人偶與小朋友歡樂互動，氣氛熱鬧。

水土保持局南投分局指出，多年來積極至彰化、南投、雲林及嘉義各國小進行校園宣導，以生動活潑的宣導方式，吸引孩童對水土保持學習興趣，讓教育向下扎根，今年特別跳脫生硬的宣導方式，藉由兒童劇的歷險故事、演出水保觀念，會後並有「有獎徵答」，讓小朋友輕鬆瞭解水土保持的重要性。

水保劇場《滴滴噠噠的奇幻歷險》的演出博得滿堂喝采，吸引許多小朋友喜愛，水保局南投分局指出，日前就開放民眾憑發票索取入場券，果真吸引不少人兌換，透過高品質的演出，讓大家了解水土保持的重要。

水保局南投分局長陳榮俊表示，滴滴噠噠的奇幻歷險劇場完全免費，民眾只要在上月29日起持發票至南投縣政府文化局1樓櫃台索票，2張發票就能兌換1張入場券，且蒐集後的發票將捐給慈善機構，今天也邀南投家扶中心的家長和小朋友欣賞表演，盼在宣導水保觀念的同時也照顧社會弱勢。

(中時 )