高雄前鎮區日前發生乙烯外洩事件，引發市民反彈。命理老師高煜霖卜卦，得到「留連」，他建議在位者不要分心，做好分內事即可；也提醒有心者「吃緊弄破碗」。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，高雄前鎮乙烯外洩，用指算法取卦得到「留連」，卦意「運氣平平，凡事拖延」，解讀政治，顯示皇上不急，急死太監，有心人受限制Key decision maker不表態，而有沉不住氣的氛圍。

高煜霖也針對高雄的部分，提醒目前在位者不要分心，做好分內事即可；並提醒有心者，吃緊弄破碗。

至於乙烯外洩事件，高市府被質疑反應慢半拍。高雄市長陳其邁強調，將強化OPS（管線安全辦公室）的功能，希望未來能更迅速回報資料，SOP有檢討的必要。

高煜霖還提及國民黨的部分，提醒黨主席江啟臣小心位置不保，他建議江要超前部署，要掌握「金主」，而非「頭人」。另外對國民黨，「留連」裡的卦解，一句「暗昧不明，延遲，糾纏」，顯示，不要仰賴、依附別人，因為，只會被利用，甚至被消耗。「地風升」卦顯示出，要自立自強，才能壯大自己。

高煜霖點出，卦象還顯示，國民黨內基層人才眾多，有的還凌駕民進黨、民眾黨、時力等政黨的新世代之上，不要小覷。如果不再壯士斷腕，提供舞台給新世代發揮，恐與時代潮流漸行漸遠，要再度登上競賽舞台，將不樂觀。

(中時新聞網)