在社群當道的年代，網紅行銷成為不少廠商刺激買氣的策略，網美家家在IG擁有11萬粉絲，未料日前她曬照分享美妝時，竟被發現照片中的鏡子反射出「裸男露鳥」，在網上掀起熱議，雖然事後她已火速刪文，但仍吸引許多人前去圍觀。

家家日前PO出的照片中，只見她露出甜美笑容，手上拿著許多美妝產品，但整張照片的重點卻變成，她背後鏡子反射出的一名露鳥裸男，可見掌鏡者和家家的關係應該頗為親密，不少人更虧裸男「是大衛像嗎？」

家家分享美妝，鏡子反射出一名裸男露鳥，事後她已刪除貼文。（圖／翻攝自IG）

而家家發現照片不妥後，火速刪除貼文，隨後PO出一張貓咪的萌照，表示：「大家很好奇為甚麼又把文章刪除了，留言已經模糊重點所以廠商要求撤文，我方也沒有拿一毛錢雙方無任何利益關係，僅達到宣傳效益，畢竟當初有答應人家，所以文章還是得發。」更強調任何方式都可以走紅，「例如拍三級片應該比寫真裸男來的快速」，似乎回應部份網友對她的嘲諷。

不過，儘管刪了裸男露鳥照並補充澄清文，仍有不少網友留言虧她「大家冷靜一下 畢竟jiajia有本本難念的莖嘛」、「下次小心點 別再這樣少根莖了」、「請不要這麼莖莖計較好ㄇ」、「少根莖女孩」，但也有人替家家抱不平，認為她只是不小心失手，留言不該如此充滿惡意，引發網友熱烈討論。

(中時新聞網)