夫妻感情是需要靠雙方互相尊重才可以維持，一位爸爸下班後為了參加孩子的學校活動，只好穿著工作服前往，沒想到，人妻竟開始抱怨自己老公，參加孩子的學校座談會穿的是「水土工作服」，她認為，「趕工作可以帶衣服換啊，暈倒」，文章一出引發網友熱烈討論。

這名人妻在臉書《靠北老公》上發文，雖然她先是感謝丈夫辛苦工作，養起一家4口，但之後卻開始抱怨，「但能不能不要穿土水工作服參加學校座談會，別人爸爸都乾乾淨淨的就你最髒」，還一副無奈地表示，「就算趕工作可以帶衣服去換啊，暈倒」。

此話一出立刻引起網友反彈，短時間內更吸引大批網友留言，不少人都回應，「無法認同你的觀點，妳先生的職業是令人尊敬的。他對孩子的愛，不是建立在外表上」、「是我，我反而會更感謝孩子的爸，為了小孩下班還立刻趕去」、「衣服髒怎麼了嗎？！錢也很髒，不要拿噢！」。

人妻上臉書抱怨。（摘自臉書）

另外，還有網友反問，「如果是面子問題，為何妳不體貼的幫他準備一套衣服讓他替換呢？」、「糾正自己的心態，孩子才會尊重出外養活家人的父親」。

(中時新聞網)