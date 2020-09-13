南投縣仁愛鄉武界壩凌晨突打開閘門放水，造成在下游河床露營的2家庭共計6人，釀3死1失蹤，此事件引起社會大眾高度關注。一位網友在PTT發文表示，昨天也前往武界欣賞一線天景觀，更表示曾目擊到盧、賴兩家人，也在路程中看見告示牌的警語，但僅待了10分鐘，開始打雷後就離去了。

一位網友在PTT八卦版回文，親曝自己昨也前往南投武界欣賞一線天的美景，內文提到他剛好遇上盧、賴兩家人，也對這兩家人裝備齊全感到印象深刻。也說到昨天有非常多人去那邊玩，將近20至30人，而他在前往一線天的去程時有聽見打雷聲，事後又再走了近30分鐘才到兩家人紮營處。

目擊到兩家人的網友更說，他在入口處時就看見告示牌，上頭寫著「上游水壩隨時會放水，請大家不要跑進溪裡。」但他內文提到，還是相當多人跑進溪中玩水，之後他大概於景觀區停留10分鐘後，開始打雷就離開了。回程再看見兩家人時，他們已經搭好帳篷，還看見賴姓小男孩玩水的身影。

文發出之後，鄉民紛紛回應，「有卦幫推」、「第一個PTT目擊者」、「ptt真的神，這樣都可以遇到證人」、「這樣都有鄉民遇到」、「都打雷了怎麼還敢紮營過夜」、「希望原PO不要有陰影」。

(中時新聞網)