南投大觀電廠武界壩昨清晨無預警放水，致在下游河床露營的兩家庭3死1失蹤，台電發言人張廷抒表示，事件主要肇因於第6號閘門2度異常開啟，經調查已排除電力電纜、閘門驅動馬達等電源及系統故障，正釐清是否為「可程式控制器」及通訊系統問題。經濟部官員也說，已著手了解台電武界壩事故有無人為因素。

南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭遇不幸，台電在事故發生後成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，也有持續釐清當中。

張抒廷指出，武界壩共有11個閘門，這次出事的6號閘門，昨晨4時12分第1次異常開啟，引發系統在4時21分發出低水位警報，值班人員在4時28分緊急強制關閉，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為每秒208立方公尺。5時8分再次異常開啟，值班人員在1分鐘內緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。他指出，閘門全開約需時15分鐘左右。

對於外界指出，閘門開啟需有多道程序，不可能無故自動打開，台電官員也表認同，指出已請原廠技師前往現場協助調查。

台電表示，台電類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，深感痛心及遺憾，已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認。

(中時 )