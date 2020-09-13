在北阿拉伯海巡弋的尼米茲號(CVN-68,USS Nimitz)發生一起小事故，一架E-2C鷹眼預警機(Hawkeye AEW)在降落時，不憤碰撞了甲板上的F/A-18F超級大黃蜂戰機，造成戰機的部分受損。

軍事網(Military.com)報導，第11航艦打擊群發言人莉莎‧多爾蒂(Liza Dougherty)中校說，第17航空聯隊的E-2C鷹眼預警機，在8月24日降落尼米茲號時，與戰機的翼尖有了「部分接觸」。

她補充說，這起事故發生在當地時間下午4:30左右，沒有人員受傷。

隨後，海軍安全中心報告說，嚴格來說，這架鷹眼機撞到的是折翼的F / A-18F，擊中了在翼梢的AIM-9X飛彈尾翼，所以對戰機的結構沒有影響到。

當被問及打到飛彈的尾翼，是否會對尼米茲號機組人員構成威脅時，多爾蒂說，航空母艦本身就是危險的工作環境。

她說：「這就是為什麼我們在任務準備階段時，總是不斷進行嚴格的培訓，和安全程序的原因。人員的安全是重中之重。」

多爾蒂補充說，事故發生時，鷹眼機有5名機組人員，戰機則沒有人，該事件正在調查中。

這是兩週來，尼米茲號的第二起事故。週日，通訊系統技術員伊恩·麥克奈特（Ian McKnight）失踪，美軍艦隊在北阿拉伯海開始了為期三天的搜索，仍然沒有尋獲。

海軍上星期二宣布，搜尋和救援工作已經停止，麥克奈特只能繼續列為「下落不明」。

這也是最近幾週，第二起與E-2C鷹眼有關的事故。8月31日，在維吉尼亞州訓練飛行的一架E-2C墜毀，所幸機上4名組員都及時逃生，該事件也仍在調查中，可能是機械故障。

(中時新聞網)