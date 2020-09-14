近日有民眾在賣場內驚見路人抱著「巨無霸Tsum Tsum」，瞬間讓她少女心爆發，馬上手刀購入2隻。（摘自Costco好市多商品經驗老實說）

近日有民眾在賣場內驚見路人抱著「巨無霸Tsum Tsum」，瞬間讓她少女心爆發。(摘自Costco好市多商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）深受國民喜愛，除了賣場內的進口生鮮美食等商品有口皆碑，不時更推出「超大型玩偶」引起民眾搶購潮。近日有民眾在賣場內驚見路人抱著「巨無霸Tsum Tsum」玩偶，瞬間讓她少女心爆發，當下和妹妹直接尖叫，隨後也手刀將超大型TsumTsum玩偶購入，直呼「超可愛超好抱的啦！」

原PO今（13日）在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上表示，近日去高雄好市多中華店採購時，見路人抱著「巨無霸Tsum Tsum」搭手扶梯，當下和妹妹一整個大尖叫，馬上跑回去找，最終順利抱回2隻超大型米奇、米妮Tsum Tsum玩偶。原PO直呼「超可愛超好抱的阿！本尊比照片看起來在大一點」。

據了解，迪士尼Tsum Tsum（日語：ディズニー ツムツム，英語：Disney Tsum Tsum）是一個以迪士尼、皮克斯的卡通人物角色為主的一系列絨毛玩具。在貼文一出後，馬上引起網友暴動表示「少女心噴發」、「好可愛啊！TsumTsum 耶～」、「巨無霸滋姆滋姆」、「這照片讓我看了有點想要」、「喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔，買給我！」

成功購入的網友也紛紛曬出家裡的超大型米奇米妮玩偶。（摘自Costco好市多商品經驗老實說）

網友表示，這款「巨無霸滋姆滋姆」為20吋的填充玩偶，有米奇、米妮兩種樣式，售價為649元，目前全台賣場應該都能看得到。(摘自Costco好市多商品經驗老實說）

根據網友提供賣場資訊，這款「巨無霸Tsum Tsum」為20吋的填充玩偶，有米奇、米妮兩種樣式，售價為649元，目前全台賣場應該都能看得到。但有網友指出米妮數量比較稀少「連跑兩家都剩米奇」。成功購入的網友也紛紛曬出家裡的超大型米奇米妮表示「這個放床上靠很可以」、「好靠，我覺得質感超好」、「真的很可愛，很軟很好摸」、「這個真的很好抱、超好躺」、「這次的娃真的很軟～但圓圓的不好放」、「家裡夠大很適合當靠枕，超舒服的」。

不過也有網友指出「有點太大，太佔空間了」、「這種大型布偶想到清洗就…」、「每次看到這個，想到它在那邊不知道經歷過多少雙手跟臉頭髮，還有空氣中跟運送的灰塵，回家的清洗⋯嗯⋯退燒」。

(中時新聞網)