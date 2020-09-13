南投縣武界壩發生3死1失蹤悲劇，對此網痛批：一堆違法露營區為何政府沒在管理？(中時資料庫)

今天凌晨(13日)4點，南投縣仁愛鄉武界壩疑似電動閘門故障，竟無預警的直接異常放水，導致在溪床上違法紮營過夜的2戶人家3死1失蹤。對此，網友在PTT上表示，這件事情分明就是一堆人在違法露營，為何政府都沒有在管理？此文一出立刻引起其他網友的熱烈討論。

南投縣武界壩發生3死1失蹤悲據，1位網友在PTT板上痛批：一堆違法露營區為何政府沒在管理？(PTT翻攝)

1位網友在PTT板上痛批：一堆違法露營區為何政府沒在管理？針對這個問題，也有網友特別額外開板回覆。(PTT翻攝)

台中市太平區2家6口，前往南投縣仁愛鄉武界壩溪床下進行野營活動，不料卻遭遇武界壩無預警放水，造成3人死亡1人失蹤意外發生。網友痛批，台灣有一堆違法露營區為何政府沒在管理？此文一出立即引起熱烈討論，網友們紛紛回應，「無能啊」、「政府就在推全面解封但後果自負啊！管啥」、「說個笑話：台灣觀光」，也有網友對管理方面提出疑問，「荒郊野外又沒監視器，你是稽查員你敢查喔」、「死人就會管了」、「台灣違法的事，都是出事才有人注意，然後三分熱度」，更有網友點出政府的盲點，「法不責眾！違法的人夠多就可以就地合法了」、「罰則太輕，一旦抓到要罰50萬才能防」、「管三小，想讓民調變最後一名嗎」。

也有1名網友特別針對這問題進行回覆，他表示這就是台灣長期以來的積非成是狀況。他還透露，台灣的所有規定事項，皆都有違停一下又不會死，紅線沒關係。他也舉例，像是農地有種啊！它的旁邊蓋幾個工廠也是沒有關係的，他甚至點出台灣違建的嚴重性，像是5樓變成是6樓，自私的民眾也會回應政府，這是我們的公寓，與政府有何屁事，還有像大自然的山洞景觀等，已經嚴禁進入了，仍是有民眾不當一回事，走入隨意破壞大自然生態。

網友認為，不論是任何的執政政府只會當濫好人，出了事又會出現一堆理由，幫忙出來官說，網友甚至擔大包天的表示，這次的意外事件真的要感謝目前的政府單位，否則將會出現很多民間團體、人權律師大亂，要求以示負責要政府單位的人下台。其他網友也留言，「管了掉滿意度，出事賠個錢就好」、「台灣人沒有幾個守法，也就是說台灣法律根本脫離現實」、「自己守法很困難?什麼都要政府抓，大便卡肛門要不要政府」。

(中時新聞網)