總統府發言人丁允恭遭爆性醜聞，除了辦公室當炮房外、逼女方三度墮胎外，更利用親密照與權勢，試圖摧毀女方新戀情、吃案，對此民進黨婦女部與女權先驅范雲卻不願多作表態，遭網友痛批雙標，范雲今天(13日)晚間在臉書PO出千字文回應，表示這是對他人格毀滅式攻擊。

范雲開頭先批評台北市長柯文哲理盲批判，表示自己從事女權運動已經長達25年，對於事件該不該評論，自己有很明確的標準，若是私人領域事件，就會先釐清真相，不會第一時間喊打喊殺，助長公審，不論是藍綠白都一樣。范雲隨即舉韓國瑜為例，表示韓國瑜發生王小姐事件，她也沒有見獵心喜。

范雲繼續說，民眾黨張益贍保母事件、吳育昇薇閣事件，李艷秋被攻擊當小三，她都沒有喊打喊殺公審。范雲表示，涉及性侵、性騷擾、權勢性侵的事件，必須在法律上嚴懲，但不可見獵心喜當作政治攻擊素材，成就自己聲勢。

范雲表示，她之所以開罵韓國瑜看女生小腿一事，是因為政治人物「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為，當女性、性別弱勢族群成為集體的受害者，沒有人能夠代表整個族群發聲，那麼屬於受害族群的每個人，都可以發出抗議，但自己並沒有評論過韓國瑜個人感情事件，她說這次丁允恭事件，若她第一時間就公審、喊打喊殺，才是因從政而變質。

針對丁允恭涉及騷擾、打壓一事，范雲也首度回應，表示若有錯就嚴懲，絕不能包庇，若涉及公權力，就更該依法辦理。她呼籲民進黨內部也需要檢討，審視自己言行是否符合性平價值。

支持者們立刻留言為范雲打氣，但不少網友開罵：「開頭先罵柯文哲，很符合台灣價值」、「柯文哲說不意外被妳罵理盲批評，丁允恭一個字都不敢罵」、「還是不知道自己為什麼被罵」、「PO文檢討，結果先把所有政敵拖下水罵一次，很棒」、「到現在還是不敢正面回應」、「又開始二分法了，可不可以換別招啊」、「先扯韓國瑜就對了」、「罵自己的都是藍營、都是網軍，這很民進黨」、「結果是自己名聲開始臭掉才回應」、「還在私領域」、「別再說女權了，只會讓人想笑」、「自己雙標吃相難看，怪別人抹黑」、「25年的婦運經歷，在黨意面前蕩然無存」、「女權想維護的全都被丁允恭踐踏了，結果什麼都不敢講，到現在也不敢罵」、「丁允恭已經是權勢性交跟恐怖情人的綜合體，還在私領域」、「自助餐好了啦」、「所以看小腿歧視了誰」、「委員不必這麼小題大作，這裡妳主場，打個hello都會有人挺」。

(中時新聞網)